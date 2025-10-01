「歩くパワースポット」たちと豪華ラウンド？有村智恵の写真にコメント殺到

プロゴルファーの有村智恵が自身のInstagramを更新。タレントの鈴木紗理奈、元レスリング日本代表の吉田沙保里との豪華ラウンドを振り返りました。

「歩くパワースポット」たちと豪華ラウンド 「幸せな日」と報告

有村プロは「超絶パワフルな歩くパワースポットなお方々と！！」とコメントして、3人の写真を公開。ラウンドを共にした2人へ「もうね、楽しすぎたし、しっかり元気というガソリンを入れて頂きました」と、その時間を大いに満喫したことを明かしました。

また「ここ数年、お仕事やプライベートの場で出会う人たちに、今度ゴルフ行きましょー！と言いながら、妊活・妊娠・出産などもあり全く実現できていなかったので、今年はそれを実現したい！と思ってすぐ行動しました」と、久しぶりの実現となったラウンドへの想いもつづりました。

また、「紗理奈さんからは男の子ママとしてのお話もたくさん教えてもらって、夢と希望もワクワクも頂けて」と、貴重な交流で得た新たな気づきや刺激にも感謝し、最後に「本当幸せな日でしたー！」「お2人ともありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくりました。

この投稿にファンからは「メッチャ楽しそう」「いい仲間ダネ」「凄すぎるメンバー」などのコメントが寄せられました。

