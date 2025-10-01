コンビニ限定！ブラックサンダーひとくちサイズにクレームブリュレ味が仲間入り

気温が落ち着き、チョコレートが恋しくなる秋。そんな季節にぴったりの新作が「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」です。全国のコンビニ限定で2025年10月7日(火)から発売されるこのフレーバーは、なめらかなクレームブリュレの甘さと香ばしいキャラメリゼを再現。さらにザクザク×シャリッの食感が楽しい、特別なご褒美チョコになっています。

クレームブリュレの濃厚な甘さと香ばしさ

「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」は、カスタードパウダーとカラメルチップを贅沢に配合。

クレームブリュレならではの甘くなめらかな味わいと、キャラメリゼの香ばしさが口いっぱいに広がります。

さらに、ミルクチョコとホワイトチョコをブレンドしたコーティングが、よりリッチな味わいを引き立てます。まるで本物のスイーツを食べているような満足感が楽しめる一品です♡

THE TAILORから期間限定「アールグレイ＆キャラメル」上品な秋のショコラコレクション

クセになる「ザクッシャリッ」食感♪

ブラックサンダーの魅力といえば食感！今回の新作では、ザクザクとしたビスケットに加え、シャリッとしたカラメルチップを組み合わせています。

噛むほどに「ザクッシャリッ」と音が響き、クセになる食べ心地。秋のリラックスタイムや勉強・仕事の合間のご褒美にぴったりです。

パッケージも華やか♡秋の気分を盛り上げる

価格：149円（税込）



パッケージは、きらめく光を散りばめた背景に大きなブリュレの写真を大胆に配置。上品さとワクワク感を兼ね備え、コンビニで思わず手に取りたくなるデザインに仕上がっています。

見た目でも秋のご褒美気分を楽しめるのが嬉しいポイントです。

内容量：1袋（45g）

発売日：2025年10月7日（火）

販売場所：全国のコンビニエンスストア限定（※一部取扱いのない店舗あり）

秋のご褒美にぴったりの限定フレーバー

「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」は、なめらかな甘さと香ばしさ、そして心地よい「ザクッシャリッ」食感が楽しめる、秋だけの特別なおやつ。

パッケージも華やかで、ちょっとした気分転換や自分へのご褒美にぴったりです。ぜひコンビニで出会ったら手に取って、贅沢なひとときをお楽しみください♡