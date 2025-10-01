「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が３０日、中日戦（東京ド）で勝利投手となり、日米通算２００勝を達成。楽天投手コーチとして田中将を２００９年から５年間指導した“育ての親”佐藤義則氏（７１）＝デイリースポーツ評論家＝が祝福のメッセージとともに田中将との思い出を語った。

◇ ◇

日米通算２００勝達成、おめでとう。昨オフに楽天を退団した時は、どこか取ってくれる球団はあるのか、とても心配したが、巨人に入団できて本当に良かった。技術と経験はだれにも負けないものを持っているのだから、１軍でチャンスさえもらえれば必ず勝てると思っていた。

私が楽天のコーチになったのは田中が３年目の時だった。すでに完成された投手で、特に制球力が良く、ブルペンでもほとんど逆球がなかったのが印象に残っている。ただ、１点だけ気になったのが左膝の割れ。踏み出した際に外側に倒れていた。そこを修正することで球持ちが長くなり、低めにより強い球を投げられるようになった。

２０１３年には２４勝０敗という圧倒的な数字を残した。その年の６月ごろだったと思うが、本人から「真っすぐのスピードが出ない」という悩みを打ち明けられた。そこで登板間で１度だったブルペン投球を２度に増やし、その１回を真っすぐのみ全力で投げ込むことを提案した。約１カ月間、この調整法を取り入れた結果、球速アップに成功し、以降も順調に勝ち星を伸ばしていった。

この年、優勝を決めた９月の西武戦の投球はすごかった。九回から登板し、１死二、三塁のピンチを招いたが、そこから全球真っすぐで栗山、浅村を連続空振り三振に抑えた。この投球が私の中では田中のベストピッチであり、あの時の感動は今も忘れられない。

私のもう一人の教え子でもあるダルビッシュもまだ頑張っている。田中もここは通過点。２００勝という重しも取れると思うので、これからはもう少し伸び伸びと投げられるだろう。改めて「真っすぐが基本」の原点を肝に銘じ、腕をしっかり振った投球で勝ち星を積み重ねていってほしい。