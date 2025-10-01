堺正章、フジ水10ドラマ『もしがく』に特別出演へ 役柄は初回放送内で解禁
演出家・脚本家の三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるきょうスタートのフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00※初回30分拡大）に歌手・タレントの堺正章の特別出演が決定。果たしてどんな役で出演するのか。
【写真】豪華すぎる横並び…！笑顔の神木隆之介、菅田将暉、二階堂ふみ、浜辺美波
芸歴は70年を超え、長きにわたり芸能界の第一線を走り続ける堺が“1984年”に降臨する。堺は５歳で子役として芸能界デビュー。その後16歳でザ・スパイダースのメインボーカルとして参加し、解散後も歌手としてソロ活動する傍らコメディアン、番組司会者、俳優などマルチに活躍する。新年の風物詩となっていた『新春かくし芸大会』（1964〜2010年、フジテレビ系）では、毎年高難易度の芸を披露し“Mr.かくし芸”と呼ばれるなど、希代のエンターテイナーとして幅広い世代に愛される存在。現在も『THEカラオケ★バトル』（2014年〜、テレビ東京系)をはじめとしたさまざまな番組に出演し、日本のエンターテインメント業界を牽引し続けている。
なお、本作にはザ・スパイダースでツインボーカルを務めた井上順も客引きのうる爺役で出演。昭和、平成、令和と時代を越えて活躍する堺＆井上コンビが1984年の物語をどのように彩り、盛り上げていくのか。注目が集まる。
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。菅田は、主人公で成功を夢見る演劇青年・久部三成（くべ・みつなり）を演じる。共演には二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波という超豪華な顔ぶれが集結した。
希望に満ち、好景気に浮き足立つ世相の一方で、渋谷の片隅にはまだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、時に恋模様もあった。栄光を追いかける者、恋に破れる者、迷惑で厄介な者、街を飛び出したい者…。一癖も二癖もあるがゆえ、不器用で生き方ベタ。端から見たら有象無象、でも本人たちは至って真面目で一生懸命。そんな“人間くさい”人たちが、目と目を合わせ、心と心を通わせ、時に激しく衝突しながらもエネルギッシュに生きた「1984年」という時代を、三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描いていく。
【写真】豪華すぎる横並び…！笑顔の神木隆之介、菅田将暉、二階堂ふみ、浜辺美波
芸歴は70年を超え、長きにわたり芸能界の第一線を走り続ける堺が“1984年”に降臨する。堺は５歳で子役として芸能界デビュー。その後16歳でザ・スパイダースのメインボーカルとして参加し、解散後も歌手としてソロ活動する傍らコメディアン、番組司会者、俳優などマルチに活躍する。新年の風物詩となっていた『新春かくし芸大会』（1964〜2010年、フジテレビ系）では、毎年高難易度の芸を披露し“Mr.かくし芸”と呼ばれるなど、希代のエンターテイナーとして幅広い世代に愛される存在。現在も『THEカラオケ★バトル』（2014年〜、テレビ東京系)をはじめとしたさまざまな番組に出演し、日本のエンターテインメント業界を牽引し続けている。
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。菅田は、主人公で成功を夢見る演劇青年・久部三成（くべ・みつなり）を演じる。共演には二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波という超豪華な顔ぶれが集結した。
希望に満ち、好景気に浮き足立つ世相の一方で、渋谷の片隅にはまだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、時に恋模様もあった。栄光を追いかける者、恋に破れる者、迷惑で厄介な者、街を飛び出したい者…。一癖も二癖もあるがゆえ、不器用で生き方ベタ。端から見たら有象無象、でも本人たちは至って真面目で一生懸命。そんな“人間くさい”人たちが、目と目を合わせ、心と心を通わせ、時に激しく衝突しながらもエネルギッシュに生きた「1984年」という時代を、三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描いていく。