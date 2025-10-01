ONE OK ROCKのRyota、離婚を発表 アヴリル・ラヴィーンの妹ミシェルさんと…心境つづる
ロックバンド・ONE OK ROCKのベーシスト・Ryotaが9月30日、自身のインスタグラムを更新し、ミシェルさんとの離婚を発表した。
【写真】ONE OK ROCKのRyota、離婚を発表 落ち葉の写真
「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます。一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と心境。
英語でも同様につづり、「Ryota & Michelle」と連名で記した。落ち葉の写真を添えた。
2人は、2017年2月に結婚し、同年10月には第1子女児の誕生を伝えていた。ミシェルさんは、アヴリル・ラヴィーンの妹としても知られる。
