üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè3ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÆ¯¤«¤º¤Ë¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤È¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿»ÊÇ·²ð¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£»ÊÇ·²ð¤Î¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´î¤Ö¥È¥¤Î¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¦Çä¤ò¹¤²¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ²º¤ÊÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢»ÊÇ·²ð¤Î»Ñ¤¬²È¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥µ¥®¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬°ì»þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢²ø¤·¤¤Î®¤ì¤Ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»ÊÇ·²ð¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡ª¡ª¾ã»Ò¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾¦Çä¡©¡©·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê¾¦Çä¤ä¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¢¡¢¤¢¤ä¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÄÀäÂÐñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¾®³Ø¹»100Ç¯w¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤¬¤¤¤¤¤Í¡¼¡¡Â¾¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢½Ð¤Ê¤¤Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»ú¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¤·¤Æ¤â²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤Î¡×¡ÖÍÄ¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¥Ð¥Ö¥ëw¡×¡ÖÉÔ°Â¤ÊÊì¡×¡Ö¼Ú¶â¤Ï°ìÈÖ¥¢¥«¥ó¤ä¤Ä¤ä¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÊý¡Ä·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¨¡©¶âÀ®»á¡©¡×¡ÖÍî¤È¤¹¤ÎÁá¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤À3ÏÃÌÜ¤Ê¤Î¤ËÉÔ²º¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¨¡¢Æþ¿å¡Ä¡©¡×¡Ö¤â¤¦ÉÔ²º¤Ê¥Õ¥é¥°¤¬¡×¡Ö¤¨¡©²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö»ÊÇ·²ð¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç¤³¤ó¤Ê¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤Ê¤Ëº£¤Î¥«¥Ã¥È¡×¡ÖÉÔ°Â¤Ç°î¤ì¤ëTL¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£