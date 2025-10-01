【２５時、赤坂で Season２ 第1話】羽山（駒木根葵汰）＆白崎（新原泰佑）、逢瀬を重ねる甘い日々 恋人関係揺るがす事件発生
【モデルプレス＝2025/10/01】俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系「２５時、⾚坂で Season２」（毎週水曜深夜1時〜）が、1日にスタートする。
【写真】人気BL俳優がキス
本作は、夏野寛⼦氏による同名人気コミック（on BLUEにて連載中）を実写化したドラマの続編。芸能界を舞台に、晴れて恋⼈同⼠となった俳優の⽻⼭⿇⽔（駒木根）と⽩崎由岐（新原）が紡ぐ、⽢く切ないラブストーリーを描く。
ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍時の人となり、超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）。2人は多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。
次なる仕事は「昼のゆめ」の続編スペシャルドラマ。顔合わせでは佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）といった変わらない顔ぶれが集結する。
そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こってしまい…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
