日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2827（-22.5 -0.79%）
ホンダ 1519（-12 -0.78%）
三菱ＵＦＪ 2358（-66.5 -2.74%）
みずほＦＧ 4956（-32 -0.64%）
三井住友ＦＧ 4128（-48 -1.15%）
東京海上 6228（-41 -0.65%）
ＮＴＴ 154（-0.7 -0.45%）
ＫＤＤＩ 2342（-18.5 -0.78%）
ソフトバンク 217（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 8513（+87 +1.03%）
三菱商 3480（-51 -1.44%）
三井物 3673（-7 -0.19%）
武田 4332（+17 +0.39%）
第一三共 3317（+2 +0.06%）
信越化 4823（-30 -0.62%）
日立 3891（-39 -0.99%）
ソニーＧ 4259（0 0.00%）
三菱電 3792（-11 -0.29%）
ダイキン 16984（-96 -0.56%）
三菱重 3845（-34 -0.88%）
村田製 2781（-34.5 -1.23%）
東エレク 26512（+152 +0.58%）
ＨＯＹＡ 20371（-104 -0.51%）
ＪＴ 4838（-24 -0.49%）
セブン＆アイ 1978（-13 -0.65%）
ファストリ 44783（-257 -0.57%）
リクルート 7885（-78 -0.98%）
任天堂 12629（-176 -1.37%）
ソフトバンクＧ 18730（+45 +0.24%）
キーエンス（普通株） 55036（-144 -0.26%）
