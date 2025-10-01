日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2827（-22.5　-0.79%）
ホンダ　1519（-12　-0.78%）
三菱ＵＦＪ　2358（-66.5　-2.74%）
みずほＦＧ　4956（-32　-0.64%）
三井住友ＦＧ　4128（-48　-1.15%）
東京海上　6228（-41　-0.65%）
ＮＴＴ　154（-0.7　-0.45%）
ＫＤＤＩ　2342（-18.5　-0.78%）
ソフトバンク　217（-0.7　-0.32%）
伊藤忠　8513（+87　+1.03%）
三菱商　3480（-51　-1.44%）
三井物　3673（-7　-0.19%）
武田　4332（+17　+0.39%）
第一三共　3317（+2　+0.06%）
信越化　4823（-30　-0.62%）
日立　3891（-39　-0.99%）
ソニーＧ　4259（0　0.00%）
三菱電　3792（-11　-0.29%）
ダイキン　16984（-96　-0.56%）
三菱重　3845（-34　-0.88%）
村田製　2781（-34.5　-1.23%）
東エレク　26512（+152　+0.58%）
ＨＯＹＡ　20371（-104　-0.51%）
ＪＴ　4838（-24　-0.49%）
セブン＆アイ　1978（-13　-0.65%）
ファストリ　44783（-257　-0.57%）
リクルート　7885（-78　-0.98%）
任天堂　12629（-176　-1.37%）
ソフトバンクＧ　18730（+45　+0.24%）
キーエンス（普通株）　55036（-144　-0.26%）