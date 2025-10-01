【本日の見通し】米連邦政府機関閉鎖警戒でのドル売り継続か



ドル円は１４７円８０銭台での推移、東京午後からドル売り円買いがもう一段進み、ロンドン市場で１４８円を一時割り込み、NY市場でもう一段下げた。この後の米連邦政府機関閉鎖への警戒感が強まっている。１０月１日からの新会計年度に入ってのつなぎ予算合意がなされない場合、現地米国東部時間午前０時、日本時間本日午後１時より連邦政府機関閉鎖となる。米労働統計局が完全閉鎖対象に入っているため、この場合、明日の米新規失業保険申請件数や、閉鎖継続の場合は明後日の米雇用統計などが発表延期となる。また長引いた場合、月半ばの消費者物価指数などの物価統計も延期となる。閉鎖自体はたまにある事態であり、直近でも２０１８年に閉鎖が行われた。しかし、トランプ政権は閉鎖期間中に職員の大量解雇を検討することを示しており、これまでの閉鎖以上に混乱が広がる可能性が指摘されている。

こうした状況がドルの重石となりそう。本日１３時までの合意はかなり難しいとみられており、閉鎖となる可能性が高い中、ドル円は上値が重くなりそう。



ドルは全面安が見込まれ、ユーロドルやポンドドルはしっかりが見込まれる。ユーロドルは基本１.１７台推移と見られるが、１．１７台前半から１．１７台後半への上昇（ユーロ高ドル安）がありそう。ポンドドルは１.３４台後半から１.３５００をトライする流れか。



ユーロ円やポンド円などクロス円は対ドルでの欧州通貨買いがある程度の支えも、リスク警戒から上値が重い展開が見込まれる。ユーロ円は１７４円００銭前後が重くなりそう。ポンド円は１９９円台前半がすでに重い印象。１９８円台半ばを割り込むともう一段の売りが見込まれる。



MINKABUPRESS 山岡

