東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.90 高値148.84 安値147.65
149.80 ハイブレイク
149.32 抵抗2
148.61 抵抗1
148.13 ピボット
147.42 支持1
146.94 支持2
146.23 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1734 高値1.1761 安値1.1712
1.1808 ハイブレイク
1.1785 抵抗2
1.1759 抵抗1
1.1736 ピボット
1.1710 支持1
1.1687 支持2
1.1661 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3446 高値1.3467 安値1.3414
1.3524 ハイブレイク
1.3495 抵抗2
1.3471 抵抗1
1.3442 ピボット
1.3418 支持1
1.3389 支持2
1.3365 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7964 高値0.7986 安値0.7939
0.8034 ハイブレイク
0.8010 抵抗2
0.7987 抵抗1
0.7963 ピボット
0.7940 支持1
0.7916 支持2
0.7893 ローブレイク
