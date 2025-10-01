東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.90　高値148.84　安値147.65

149.80　ハイブレイク
149.32　抵抗2
148.61　抵抗1
148.13　ピボット
147.42　支持1
146.94　支持2
146.23　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1734　高値1.1761　安値1.1712

1.1808　ハイブレイク
1.1785　抵抗2
1.1759　抵抗1
1.1736　ピボット
1.1710　支持1
1.1687　支持2
1.1661　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3446　高値1.3467　安値1.3414

1.3524　ハイブレイク
1.3495　抵抗2
1.3471　抵抗1
1.3442　ピボット
1.3418　支持1
1.3389　支持2
1.3365　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7964　高値0.7986　安値0.7939

0.8034　ハイブレイク
0.8010　抵抗2
0.7987　抵抗1
0.7963　ピボット
0.7940　支持1
0.7916　支持2
0.7893　ローブレイク