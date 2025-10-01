お笑いタレントの横澤夏子が、仲良し夫婦との遭遇を喜んだ。

横澤は１日までに自身のインスタグラムを更新。「うれしすぎうれしすぎうれしすぎ！！！庄司さんにお会いできました！夫が寝たあとにの収録じゃないのにミキティさんに会えるなーって思ってたら庄司さんも現れたのよーーー！！！庄司さんは別番組なのに奇跡的すぎーーー！うーれーしーすーぎーー！」と大興奮の様子をつづり、庄司智春＆藤本美貴夫妻の間で満面の笑みを浮かべるショットをシェアした。

また藤本もこの日、自身のインスタグラムに「同じＴＢＳで旦那さんが仕事終わりに会いにきてくれたよ なっちゃんの楽屋に一緒に会いに行ったらすごい喜んでた なんか嬉（うれ）しかったわ♡笑」とつづり、同様のショットをアップしていた。

この投稿にファンからは「人に会えた時『うれしい』と心から言えるその気持ちが素敵すぎます」「素敵な笑顔に癒されます」「めっっっちゃいい、３ショットです！！！！」「もーーーーさいこーーーーーー」「楽しさにじみでてます」などの声が寄せられている。