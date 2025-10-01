永野脚本のコント番組“共演俳優”解禁！第1弾は戸塚純貴「一度踏み入れたら最後…」

“配信王”永野のコント番組『〇〇と永野がいたら、もうコント。』が、10月2日（木）深夜より放送スタートする。

同番組に対して「すごい光栄だなと思うと同時に、『どうなることやら』みたいな気持ちでした」と、収録が始まる前までは不安な気持ちだったと語る永野。

しかし、実際に出来上がった映像を見て「『これはバッチリだな』と思いました」と出来栄えに納得し、自信満々な様子を露わに。

「これまでいくつかテレビに出させていただいてますけど、“誰も知らなかった永野”を出せていると思います。配信で何回も見てほしいですね」と、視聴者に対しての思いも熱のこもった様子で語った。

そんな永野によるコント番組だが、大きな魅力の1つが永野自ら脚本したコントだということ。明日深夜放送のコント第1話は「僕は死にましぇーん」、一体どんなコントになるのか？

◆気になる“共演俳優”は戸塚純貴！

そして、番組名にもある『〇〇』に入る“共演俳優”が解禁され、戸塚純貴の出演が決定した。

戸塚は同番組の出演について「映画の世界でも、お笑いの世界でも尊敬している永野さんのコント番組にお声がけいただき、こんなに嬉しいことはないです」と喜びを露わに。

視聴者に対しては「一度踏み入れたら最後、とんでもないところに連れて行かれます。永野さんの人生にちょっと触れたような、奇跡を繋ぐコントを見ていただければ嬉しいです」と、永野と2人で作り上げたコントの魅力を猛烈アピールした。

そんな戸塚の出演に永野も感銘を受けており、「もう『任せられる』というか、むしろ引っ張ってくれる。『何でもできる人なんだ』って思いました」とコントを振り返りつつコメント。

撮影時はかなり盛り上がったらしく、永野が「45分もやってしまって（笑）。でも、楽しくなかったら、できないですからね」と明かすと、戸塚も「あっという間の40分以上のセッションでした」と、口を揃えて撮影の裏側を告白した。

そんな2人が織りなすコント「僕は死にましぇーん」では、永野が“個性派俳優”を、戸塚が“若手俳優”を演じるという永野脚本らしい設定。

一体、どんなストーリーが炸裂するのか？