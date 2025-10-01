○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００　米・建設支出
※中国，香港市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：クラウディア<3607>，フイルコン<5942>，ナガイレーベ<7447>，西松屋チェ<7545>

出所：MINKABU PRESS