「多汗症」を発症すると現れる症状はご存知ですか？汗かきとの違いも解説！

手のひらや足の裏にたくさん汗をかく・汗の量が多く生活する上で困っていることがあるなど、汗に関する悩みを抱えている人はもしかしたら多汗症かもしれません。

今回は多汗症について特徴や原因を詳しくご紹介します。治療法や予防法についても詳しくみていきましょう。

※この記事はメディカルドックにて『「多汗症」とは？治療やチェック方法についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

多汗症の特徴

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

多汗症はどのような症状を指すのですか？

一般的に汗をかきやすい脇以外にも手のひらや足の裏などをはじめ、頭皮・顔・関節部分などに多くの汗をかく病気です。多汗症にも種類があり、手のひらや足の裏だけにたくさんの汗をかくなどの局所性多汗症と体中にたくさんの汗をかく全身性多汗症に分けられます。また、症状の度合いも人によってさまざまです。

軽度：手のひらが汗で濡れるがしずくにはならない

中度：手のひらに汗のしずくができる・手を握ると汗が流れ出る

重度：手を開いたままでも汗が流れ落ちる

このように局所性の場合は手のひらにかく汗の状況をみて重症度を判断します。手のひらの汗を基準に判定していきますが、手のひらよりも足の裏に汗をかくという人もみられるため、汗をかきやすい部分で考えてみるとよいでしょう。

汗かき体質とは違うのですか？

とくに全身性多汗症は汗かき体質と思われがちですが、汗かき体質とは異なります。

汗は体温が上がっているとき、主に気温が高い・運動しているときに体から分泌されます。汗は体から出て蒸発させることで体を冷やして体温を下げるという働きをしていますが、全身性多汗症の汗は体温を下げるために発汗するものではありません。

気温が高いときに限らず多く発汗したり、緊張・ストレスを感じたときは滴るほど汗をかいたりするなど大量の汗をかきます。普段の生活で適温にも関わらずたくさんの汗をかくという人は全身性多汗症かもしれません。

多汗症になると日常生活も難しいのでしょうか？

たくさんの汗をかきやすいことで日常生活に支障をきたすこともあるのがこの病気の特徴です。日常を送る上で生活に支障が出るほどの具体的な例をみていきましょう。

手に持ったものが汗で滑る

裸足で歩くと汗で滑る

書類などを持つと紙が湿り変形する

汗をかき服が濡れて頻繁な着替えが必要

生活する上で上記のような状況が頻繁にみられます。人間は手のひらや足の裏に汗をかきますが、これは体温を下げるための冷却目的などですべり止めになる程度の発汗です。手や足の汗で滑ることが多いのは多汗症状で、生活する上で悩みの種となります。

また、紙が濡れるほどの発汗は学校でテストを受けるときや書類を扱う仕事をする際に支障が出ます。紙幣や切符を持ったときも同様です。服が濡れるほどの汗をかき頻繁に着替えをしなければならない人もみえ、多汗症は日常生活に大きな影響を与える疾患といえます。

編集部まとめ



症状や原因について詳しくみてきましたが、生まれつきである人も多く幼少期から汗の悩みを抱えているという人も少なくありません。ご自身が多汗症だと知らない人も多く、隠れ多汗症は数多く存在しているといわれています。ご紹介したセルフチェックを行い、当てはまるようであれば早めに病院を受診しましょう。

予防する方法は今すぐに始められることばかりなので、悪化を防ぐためにも毎日の生活を見直し予防に努めましょう。

参考文献

汗の病気ー多汗症と無汗症ーQ6｜皮膚科Q＆A（公益社団法人日本皮膚科学会）

汗の病気ー多汗症と無汗症ーQ7｜皮膚科Q＆A（公益社団法人日本皮膚科学会）