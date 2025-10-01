『新作』キターーーーッ！【ユニクロ】シンプルだけどセンス良い♡「コラボトップス」

シンプルだけど、どこか洗練された雰囲気をまといたい。そんな気分の日にちょうどいいのが【ユニクロ】×【COMPTOIR DES COTONNIERS（コントワー・デ・コトニエ）】の「新作トップス」。飾りすぎないのにセンスがいいと思わせてくれる素材感とデザインは、大人世代にぴったり。秋冬のワードローブに加えて、ぐっとこなれた着こなしに仕上げて。

この秋冬に大人が頼りたいコラボトップス

【ユニクロ】「ウールブレンドポロセーター」\3,990（税込）

襟付きのデザインがクラシカルな印象を与えるポロセーター。シンプルながらも上質感漂う一枚です。立体感のあるリブ編みはシンプルな着こなしにさりげない陰影をプラスし、ワンツーコーデも印象的に見せてくれそう。ジーンズやワイドパンツを合わせて、抜け感のある大人コーデを楽しんで。

着て即秋冬ムードが高まる優秀アイテム

【ユニクロ】「ウールブレンドクルーネックカーディガン」\3,990（税込）

今日は何を着よう……と迷う日にも活躍しそうなカーディガン。肌寒い季節にちょうどいい一枚です。公式ECサイトでは「やわらかな肌ざわりのウールブレンド素材」と紹介されており、着心地もよさそう。上品なクルーネックとシンプルなボタンデザインで、大人の着こなしをセンスよく格上げできるかも。パンツと合わせてマニッシュに着こなすのも、スカートに合わせてフェミニンに仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M