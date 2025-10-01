

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」がスタートした。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャで生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

偉人は幼少期にその片鱗を見せる

以前の筆名で書いたものも合わせると、偉人や名言の本をこれまで60冊以上書いてきたが、歴史人物の個性は幼少期や青年期にすでに現れていることが少なくない。

2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主人公となった渋沢栄一は、その好例だろう。渋沢は日本初の株式組織の銀行として創設した第一国立銀行（みずほ銀行の前身の一つ）をはじめとして500社以上の経営を手がけて、「資本主義の父」と呼ばれている。

そんな渋沢は青年時代にのちにビジネスで成功する才覚を見せていた。14歳頃から父が始めた藍玉製造を手伝った渋沢だったが、一通り仕事を覚えるやいなや、新しい試みを行っている。各製造者による藍玉の品質を調査し、藍玉の製造者たちを招いてランキングを発表したのだ。

ランキングの結果で席順を決めて、ごちそうを振る舞ったところ、各製造者は競い合うようになり、藍玉の品質はおのずと高まっていったという。商いにおいて関係者のモチベーションを向上させることの大切さを、渋沢は10代半ばにして理解していたのである。

また、家を訪ねてきた祈祷師が「この家にたたりがある」と言い出したときには、15歳だった渋沢は相手を質問責めにした。そうして祈祷師のインチキを露呈させると、家から叩き出している。

当時、渋沢の姉は病に苦しんでおり、家族は皆、わらにもすがる気持ちで祈祷に頼ろうとしていた。最も若い渋沢だけが、冷静に事態を見守り、家族が間違った方向に向かうことを阻止している。経営者として極めて合理的な渋沢の判断力が、このときにすでに垣間見られた。

倒幕を果たした大久保と西郷の幼少期

渋沢と同時代を生きて、大蔵省では対立する薩摩藩の大久保利通にも、いかにも彼らしいエピソードがある。

桜島にある古里温泉を訪れたときのことだ。案内人が「桜島では、山で溶岩石を投げると神罰が下る」と伝えると、大久保はわざと頂上から岩を投げ落とし、みなが驚く姿を見て喜んだというから、なかなか人を食った少年である。神罰を全く恐れなかったことは、合理主義の政治家として名を馳せる、のちの姿を想像させる。

大久保は同郷で3歳年上の西郷隆盛とともに倒幕を成し遂げて、明治維新という大改革を成し遂げた。

西郷の幼少期はといえば、近所から厄介な子どもだと恐れられていた。怒ったときは、烈火のごとくキレまくる。鞘から刀身を少し出して鞘に収めて音を出して、「いつでも斬ってやるぞ」と威嚇するのが常だったという。公衆の面前で相手を投げ飛ばしてしまい、そのことから恨みを買って、のちに襲われて刀傷を負うこともあった。

禅僧の門を叩いて、精神を落ちつけるべく禅を学んだ西郷だったが、年を重ねてからも、局面局面でかつての荒っぽさが顔を出した。

新政府が発足して間もない会議では、大久保ら倒幕派は徳川慶喜の内大臣辞任と朝廷への領地の返上、つまり辞官・納地を主張したが、土佐藩の山内容堂はこれに反対し、会議が停滞。すると、宮廷警備を担っていた西郷は近くにいる者に大久保と岩倉へこんな伝言を頼んだ。

「短刀一本あれば解決できることではないか。そう伝えてくれ」

つべこべいう反対者は刺し殺してしまえばいい――。メチャクチャだが、これこそが西郷の突破力だ。西郷の言葉は討幕派の覚悟として、ひそひそと休憩中の参加者たちに伝わったらしい。午後から会議が再開すると、慶喜の辞官・納地がすんなり決定している。

物怖じしない性格で周囲を驚かせた

新しい朝ドラ「ばけばけ」で主役となる、郄石あかり演じる松野トキ。モデルとなっている小泉セツは、作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻として知られているが、やはり幼少期に彼女らしさを発揮していたようだ。

セツは松江城下の小泉家で次女として生まれるが、生後7日で子どもがいなかった親類、稲垣家の養女となる。稲垣家からすれば、格式の高い家から養子を迎えたことになる。セツは「オジョ（お嬢）」と呼ばれて、大切に育てられた。

幼少期から物怖じしない性格だったようだ。松江城の近くで軍事教練が行われるので、みなで見物に行ったときのことである。指導教官のフランス人ワレットが近づいてくると、長身で赤い髪という風貌が怖かったのか、居合わせた子どもたちはその場から逃げてしまったという。

それも無理はない。セツが生まれるわずか5年前に起きた薩英戦争では、イギリスを迎え撃つにあたって、薩摩藩内では、こんな奇策が提案されている。

「外国人は牛を食べるらしいから、牛を集めておびき寄せる」

「外国人は足の踵がないらしいから、上陸したところを後ろから押し倒す」

外国人に対する偏見がすさまじく失笑するほかないが、それほど異国人は得体のしれない者だとされていた。子どもならば、恐怖心はなおのことである。

そんななか、3歳のセツだけは怖がることもなく、じっとワレットを見つめていたという。「いくつ？」と年齢を尋ねられ、3本の指を出すセツ。ワレットに頭をなでられると、小さな虫眼鏡を手に乗せてもらった。その虫眼鏡はセツの生涯の宝物となった。

セツの心にいつまでも残り、将来を決定づける

のちにラフカディオ・ハーンを夫とし、人生をともにすることになるセツ。のちにこう振り返っている。

「私がもしもワレットから小さい虫眼鏡をもらっていなかったら、後年ラフカディオ・ハーンと夫婦になることもあるいは難しかったかもしれない」

幼少期におけるこのワレットとの出来事は、セツの心にいつまでも残り、将来を決定づけることになった。

（真山 知幸 ： 著述家）