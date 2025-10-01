しし座は「火と上手に付き合うと人生がパワフルに動き出す」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2025年10月1日〜10月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

火星がさそり座に滞在し続ける今年の10月は、運命の輪が容赦なく動きだす1カ月！ 流れに飛び乗ると人生の可能性が思いっきり開くけれど、ボケーっとしていると目に見えないモンスターたちに食べられちゃう……ある意味めちゃめちゃシビアな月になっているわよ☆

秘教的にいえばさそり座は【大蛇（オロチ）】を象徴するサイン。火星がさそり座に巡ってくるたびに、実は普段隠れている非物資の蛇たちが動きだして、物質次元にも呪術的な影響を与えるようになっているのよね！ まるで目に見えない巨大なアナコンダがあらゆる地域をうろちょろする……そんな時期になっているから、気を引き締めて真剣な態度で毎日を生きることを心がけていってちょうだい☆

しかも今年は【巳年】だから、さそり座火星期に秘められた大蛇的なパワーがとことん激しく活性化されていく！ 場合によっては、パニックホラー系映画のように人がバタバタと倒れていく状況に出くわすかもしれないけれど、そういう時こそ、KEEP IT COOL☆ 捕食される脇役波動ではなく、たくましく生き残るヒーローorヒロイン波動を表現していくことが最大のポイントよ♡

そもそも、非物質のアナコンダが動きだすのは、時代を動かして人類を新たな未来にいざなうため。見えない蛇たちは【時間の呪術】の担い手でもあるのよね！ だからこそ「私が人類の未来を切り拓く」または「私が活躍して時代そのものを盛り上げていく」という意図や目的意識を持つ人たちをアナコンダが捕食することは決してない。とりあえずは、やる氣を出して毎日を能動的に生きることで、動きだす運命の輪を味方につけることができるってコトを知っておいてちょうだいね♡

■しし座へのメッセージ

火の使い方が決め手になる1カ月！ 今月「火」と上手に付き合うと人生がパワフルに動き出すのが、しし座のあなたよ☆ 10月は、特に感情面でイライラさせられることが頻繁に起こりそうな予感。でも大丈夫♪ これは宇宙からのトライアルだから、あなたがどう舞うかを星々が眺めているってことなのよね。

「イラッ」としそうになったら、すかさず「ありがとう」と言葉を発すると、不思議なことが起こるかも。あとは火鍋や焼肉など、炎を使った料理を堪能すれば、火との付き合い方も楽しくなってくると思うわよ♡

しし座のマジカルカラー

マリーゴールド

マリーゴールドを活けるとやる氣MAXになるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）