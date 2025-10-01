芳根京子×髙橋海人共演、映画『君の顔では泣けない』より新場面写真解禁。“入れ替わった”ふたりが同窓会へ…

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演：芳根京子×共演：高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）による映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）。高校1年のときに心と体が入れ替わったまま、15年間の人生を歩む男女の人生を描く本作より、新場面写真が公開された。

■運命を共有するふたりの15年間の人生を描く、あらたな“男女入れ替わり”

高校1年生の坂平陸と水村まなみは、プールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまう。いつか元に戻ると信じ、入れ替わったことはふたりだけの秘密にすると決めた陸とまなみだったが、“坂平陸”としてそつなく生きるまなみとは異なり、陸はうまく“水村まなみ”になりきれず戸惑ううちに時が流れていく。

もう元には戻れないのだろうか。“自分”として生きることを諦め、あらたな人生を歩み出すべきか――。迷いを抱えながらもふたりは、高校卒業と進学、初恋、就職、結婚、出産、そして親との別れと、人生の転機を経験していく。

しかし入れ替わったまま15年が過ぎた30歳の夏、まなみは「元に戻る方法がわかったかも」と陸に告げる――。

■入れ替わった男女が一緒に経験する“初恋”。初恋の相手は元親友…

このたび公開されたのは、芳根京子演じる陸と、高橋海人演じるまなみ、そして中沢元紀演じる田崎の3人の同窓会での一コマを捉えた場面写真。

高校1年生の夏に入れ替わってから、高校を卒業しそれぞれの道を歩むことになる陸とまなみ。大学に進学したふたりは久しぶりに地元に戻り、同窓会に参加することに。その同窓会には陸の親友であり、高校時代は3人で多くの時間を過ごした、田崎の姿が。入れ替わった直後も、変わらず接してくれた田崎。元々は親友同士ということもあり、中身の相性はバッチリでありながら、さらに大人の女性として魅力的になったまなみ（陸）の姿に惹かれていき、積極的にアプローチする田崎に戸惑う陸。3人で楽しそうに過ごす姿と、どこか不安げな陸、そしてそんな陸を見つめるまなみ。入れ替わったふたりが一緒に経験する“初恋”を捉えた写真となっている。

ふたりがいつもの喫茶店「異邦人」でお互いの恋愛話に花を咲かせるひと幕もあわせて解禁。ふたりで話すときだけ出てしまう、入れ替わる前の15歳の陸の足の開き方や、まなみのびっくりする仕草など、芳根と高橋のこだわりの所作が細部に光る。原作者の君嶋は、「陸とまなみに関しては、恋愛はもちろん普通の友達とも違う、既存の言葉では言い表せないような関係として書きました」とふたりの関係性を捉えており、そんなふたりが一緒に経験することになる元親友との初恋は、どんな結末となるのか――？

第38回東京国際映画祭ガラ・セレクション部門正式出品も決定し、公開までさらなる盛り上がりが期待される本作。今この時、手放したくない大切なものとは何か？ 自らの人生と重ねて愛さずにはいられない一作の公開が待たれる。

■映画情報

『君の顔では泣けない』

11月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

出演：芳根京子 高橋海人

西川愛莉 武市尚士

中沢元紀 林裕太／石川瑠華 前野朋哉／前原滉 ふせえり

大塚寧々 赤堀雅秋 片岡礼子 山中崇

原作：君嶋彼方『君の顔では泣けない』（角川文庫／KADOKAWA 刊）

監督・脚本：坂下雄一郎

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

(C)2025「君の顔では泣けない」製作委員会

