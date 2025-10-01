「自分の実力を主張できた選手の１人」フランクフルトはアトレティコに惨敗も…先発の堂安律を独メディアが高評価！「才能の片鱗を見せた」【CL】
現地９月30日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節で、堂安律を擁するフランクフルトがアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。
初戦のガラタサライ戦に５−１で大勝したフランクフルトだったが、今回のゲームでは、開始わずか４分で先制点を献上。33分にも追加点を奪われると、45＋１分にもゴールを決められて前半だけで３点のリードを許す。
後半に入って57分にヨナタン・ブルカルトのゴールで１点を返したが、70分と82分に失点。終わってみれば１−５の惨敗だった。
この一戦に４−２−３−１の右サイドハーフで先発した堂安は、目立った見せ場を作れず。74分に途中交代となっている。
それでも、ドイツメディア『Wetterauer Zeitung』は、アトレティコ戦に出場したフランクフルトの選手たちを評した記事で、日本人MFに対して「悪くなかった」とし、唯一のゴールを決めたブルカルトとともにチームで最も高い評価をしており、次のように寸評を添えた。
「数少ない１対１のデュエルで自分の実力を主張できた選手の１人だった。大きな見せ場はなかったが、時折、才能の片鱗を見せた」
フランクフルトは次戦、10月４日にブンデスリーガでバイエルンと激突。堂安の活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
