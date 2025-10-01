Image: machi_ya_originals

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス決済が当たり前になった今、大きな財布を持ち歩くことに違和感すら感じます。小さなバッグに入らない、ポケットが膨らむなど、日々小さなストレスを積み重ねているならばレザーウォレット「ONE」に切り替えて解消しましょう。

圧倒的にコンパクトでありながら、必要十分な収納力を備えたこの財布。まもなく支援受付が終了するタイミングに合わせ、その魅力を複数の視点からご紹介します。

ほぼライターと同じサイズ、究極のミニマル財布

Image: machi_ya_originals

驚くべきは「ONE」のサイズ感。キーケースやキーホルダーのような見た目ですが、ここにちゃんとお札もコインも収納できるんです。

Image: machi_ya_originals

一般的なライターと比較してもこの通り。このサイズならポケットやミニバッグに入れてもかさばる心配はありません。重さや大きさを気にせず持ち運べる解放感は、キャッシュレス時代に最適化された新しいスタンダードと言えるでしょう。

専用の真鍮製のカラビナやキーリングは取り外し可能で、必要に応じてよりコンパクトに持ち歩くことも可能です。

紙幣も小銭もスマートに収納

Image: machi_ya_originals

ミニ財布にありがちな「使いにくさ」とも無縁です。

3つ折りの本体には、お札が最大9枚、小銭は10枚程度まで収納可能。サイズからは想像できない収納力の秘訣は、くるくると巻物のようにお札を収納する仕組みです。

Image: machi_ya_originals

一方の小銭は、巻物状の財布を広げきらなくてもアクセスできる位置にコインケースが用意されているので取り出しもスムーズ。コインロッカーやキャッシュレス未対応の自動販売機など、キャッシュレス時代でも小銭は意外と出番があるもの。それをしっかり考慮してくれている点にはとても好感が持てます。

Image: machi_ya_originals

なお、今回のプロジェクトでは3パターンの「ONE」が登場していますが、中でも注目したいのは「鍵収納付きver.」。こちらには鍵1本を収納できる機能が追加され、お金と一緒に持ち運べるようになりました。

使うほどに深まる姫路レザーの味わい

Image: machi_ya_originals

機能性だけでも十分に魅力的ですが、素材に採用した国産の姫路レザーもまた「ONE」の魅力のひとつ。

植物タンニンで1か月かけてなめす伝統の「ピット製法」によって生まれた革は、美しい発色と深い質感が特徴です。0.8mmに薄く加工しながらも、強度の高い部位を選ぶことで耐久性も妥協していません。

染料仕上げによる「芯透」レザーは、使い込むほどに経年変化が楽しめ、長く愛着を持って使えるのも魅力。単なる財布ではなく、ライフスタイルに寄り添いながら成長していくパートナーとして所有する喜びを与えてくれます。

Image: machi_ya_originals

まさにキャッシュレス時代に最適な財布「ONE」ですが、プロジェクト終了まで残り数日となりました。今の財布大きすぎるかも、と思っている方はこの機会に見直してみてはいかがでしょう。プロジェクトページではさらに詳細をご確認いただけます。

キャッシュレス時代の最小級ウォレットONE 最新作！全18種から選べます 6,210円 先着30名さま限定 早割11%OFF machi-yaで見る

>>キャッシュレス時代の最小級ウォレットONE 最新作！全18種から選べます

Image: machi_ya_originals

Source: machi-ya