サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は9月30日に1次リーグ第2戦の9試合が行われ、日本選手所属クラブは苦戦が続いた。

MF堂安律のアイントラハト・フランクフルト（ドイツ）は敵地でアトレチコ・マドリード（スペイン）に1―5と大敗。開始4分に先制を許すと、前半だけで3失点と劣勢が続き、堂安はシュートを打てないまま後半29分に退いた。第1節で首位スタートを切っていたチームは1勝1敗となった。

アヤックス（オランダ）のDF板倉滉は敵地のマルセイユ（フランス）戦にフル出場したが、チームは0―4で2連敗。前半だけで3点を奪われ、反撃に出た後半もゴールを奪えないまま開幕から2戦連続で零敗を喫した。

スラビア・プラハ（チェコ）のDF橋岡大樹は0―3で敗れた敵地のインテル・ミラノ（イタリア）戦で後半38分まで出場し、チームは1分け1敗。MF遠藤航のリバプール（イングランド）は敵地でガラタサライ（トルコ）に0―1で予想外の敗戦を喫して公式戦2連敗となった。遠藤は出番がなく、チームは1勝1敗。DF伊藤洋輝が負傷離脱しているバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）は敵地でパフォス（キプロス）に5―1で快勝し、開幕2連勝のチームは総得点の差でレアル・マドリード（スペイン）を上回って暫定首位に浮上。DF高井幸大が登録外のトットナム（イングランド）は敵地でボデグリムト（ノルウェー）と2―2で引き分けた。