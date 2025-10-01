お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が30日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。共演した子役のエピソードトークに脱帽した。

「絶体絶命の大ピンチ」というトークテーマで、MCの笑福亭鶴瓶が「柚乃ちゃんは…ないやろ?ピンチなんか」と子役の永尾柚乃が今までピンチになったことがないことを決めつけた。

しかし、永尾は「もちろん、ありますよ!」とキッパリ。これに共演者たちから笑いが起こり、吉村は「8年の人生で!?」と驚いた。

永尾は「前に『イッテQ』という番組に出させていただいた時に、マダガスカルに行ったんですけど。その飛行機のトイレに行って、出ようと思ったらドアが開かなくて」と、ドアを叩いても外からの反応がなかった。

「ずっとトイレのままだったらどうしよう…」と不安に襲われていると、突然ドアが開いた。ようやく解放されると思ったが、開けた人が「Sorry」と謝りながら閉めてしまい「違う!開けていいんですよ!って」と再び閉じ込められてしまったことを明かした。

このエピソードトークに吉村は「ちょ…ちょっと…トーク凄すぎません?」と脱帽した。