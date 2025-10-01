DJ? Foy × BUZZFES、過去最大規模のオーディション「STAR AUDITION」開催決定! - Z世代に眠る才能を発掘
LIFE Entertainmentはこのほど、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めるアーティストDJ? Foyさんと、次世代カルチャーを発信するBUZZFESがタッグを組み、新人発掘オーディション「STAR AUDITION」を開催することを発表した。
DJ? Foy × BUZZFES「STAR AUDITION」
本オーディションは、経験や実績を問わず「有名になりたい」「人前に立ちたい」という想いを持つ人すべてが挑戦できる新人発掘オーディション。Z世代に眠る才能を発掘し、未来のエンターテインメントシーンを担う新たなスターを生み出すことを目的として開催される。
グランプリ受賞者には、特典として「年末開催Zepp 2,000人規模イベントソロステージ」「渋谷&大阪大型ビジョン出演」「DJ? Foy特別セミナー&勉強会」「夢の為に使える賞金20万円贈呈」「SNS&モデル活動半年間サポート」「芸能プロダクション所属交渉権」「大型ランウェイ出演交渉権」「メディア出演交渉権」がプレゼントされ、その総額は100万円相当になる。
応募資格は、日本語での会話が可能な15歳~30歳の個人(国籍・経験不問)。イベント等への参加が可能であれば、芸能経験がなくてもOK。
DJ? Foy × BUZZFES「STAR AUDITION」
本オーディションは、経験や実績を問わず「有名になりたい」「人前に立ちたい」という想いを持つ人すべてが挑戦できる新人発掘オーディション。Z世代に眠る才能を発掘し、未来のエンターテインメントシーンを担う新たなスターを生み出すことを目的として開催される。
応募資格は、日本語での会話が可能な15歳~30歳の個人(国籍・経験不問)。イベント等への参加が可能であれば、芸能経験がなくてもOK。