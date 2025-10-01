プロトレーナーの安福一貴氏が伝授…盗塁成功を導く“基本動作”

少年野球において、走塁力を向上させることは重要な課題だ。特に、盗塁の成功率を上げるには正確な動きと意識的なトレーニングが欠かせない。西武で4年連続盗塁王に輝いた片岡易之（当時、現・保幸）さんをサポートしたプロトレーナー・安福一貴さんが紹介する走力アップトレーニング「レッグカールジョグ」は、太ももに刺激を与えることで怪我をしにくい体を作り、本格的なランメニューに入る前の準備運動に有効だ。

今回のトレーニング法は非常に簡単。軽く走る中で、かかとをお尻から太もも裏付近にぶつけて刺激を与える。この練習の効果について「怪我しないようにするコーディネート、バランスを整えるトレーニングです」と安福さんは語る。高校・大学と運動強度が上がっていく中で、肉離れなど筋肉系のトラブルが増えることから、負担を減らしながら走る準備を整えることが目的となっている。

簡単な動作だが、注意点もある。「膝は絶対前に出ない。膝の後ろだけの動きに気を付ける」ことが重要だという。動作そのものは学年や競技経験を問わず誰にでもできるが、本格的なトレーニングのための準備として、正しい動作での反復は必須となる。

塁間のわずかな差をものにする走塁力の背景には、こうした「土台を作る」意識的な取り組みが存在している。盗塁だけでなく、俊敏性や怪我防止にもつながるこのドリルを、チーム練習の前や自宅で実践してみてほしい。（First-Pitch編集部）