ミヌエットの子猫が、自分のしっぽにびっくりする時の反応が可愛すぎると話題です。投稿には「人生1周目すぎて好きｗ」「意味わからんぐらい可愛い」「まるでぬいぐるみじゃないか！」等のコメントが寄せられ、54万回以上再生されているようです。

【動画：家の中をお散歩していた子猫→『ふと振り返った』次の瞬間…】

自分のしっぽにびっくり！

TikTokアカウント「ミヌエットのメル」に投稿されたのは、ミヌエットの子猫メルちゃんのある日の様子です。メルちゃんは短い脚でぽてぽてと歩き回り、家の中をお散歩していたといいます。のんびりお散歩していたメルちゃんですが、ふと振り返ると後ろに大きな自分のしっぽが…。

メルちゃんは自分のしっぽにびっくりして、思わず駆けだしてしまったそう！猫生1周目すぎるメルちゃんが可愛い投稿となっていました。

しっぽに驚きがちなメルちゃん

自分のしっぽにびっくりしがちだというメルちゃん。他の投稿でも、自分の尻尾に驚いている様子が投稿されているようです。ある日メルちゃんは、飼い主さんの足が気になりちょんちょんとつついていたそう。

飼い主さんの足にじゃれながら、メルちゃんは楽しそうにしっぽを揺らしていたのだとか。ふとメルちゃんが後ろを見ると動いている自分のしっぽが。その様子に、メルちゃんは思わずびっくりしてしまったといいます。

ミヌエットのメルちゃんの魅力

TikTokアカウント「ミヌエットのメル」には、他にもミヌエットの子猫の魅力が詰まった動画が投稿されています。他の動画では、短い手で一生懸命おもちゃにじゃれる様子が。

なかなかおもちゃをつかまえることができないメルちゃんですが、おもちゃに夢中な表情がとても可愛らしかったそう。愛嬌たっぷりの仕草でこれからもたくさんの癒しを届けてくれそうなメルちゃんのご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は48万回以上再生され「人生1周目すぎて好きｗ」「意味わからんぐらい可愛い」「まるでぬいぐるみじゃないか！」「モフモフ可愛い」等のコメントが寄せられ、メルちゃんの可愛さに悶絶する人が続出したようです。

TikTokアカウント「ミヌエットのメル」では、メルちゃんの日常の可愛らしいワンシーンが投稿されています。ミヌエットの魅力が詰まった投稿にファンになる方が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ミヌエットのメル」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。