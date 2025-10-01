西武で6年ぶりNPB復帰の大引啓次氏、学びなおしで広がった世界

プロ野球・西武の1軍で内野守備・走塁コーチを務める大引啓次氏は、2019年にヤクルトで現役引退した後、今季6季ぶりにプロ野球の現場へ復帰した。この間は日体大の大学院で修士号を取得し、米大リーグにも目を向けるなど「学び直し」に時間を費やした。初めて飛び込んだプロ野球指導者の世界で、何を感じているのか。

試合日の大引コーチは多忙だ。このインタビューも、試合開始の6時間前に行った。その後コーチミーティング、早出練習と続いていく。グラウンドを動き回り、選手と対話しながらノックを打つ。試合が始まると一塁コーチャーボックスに立ち、グラウンドの動きに目を光らせる。プロの現場に戻って感じたのは、とにかく時間が足りないということだった。やりたいことはたくさんあるのに――。

「例えばですけど、今のライオンズでいえば滝澤、山村、村田、佐藤太陽。これからを背負って立つ選手だと思うんです。ちょうど彼らに、野球のみならずっていうんですかね。そういう話もできたらなと思っていたところなんですよ」

現役を引退した時、日本プロ野球の外の世界を見たいと願った。2020年にはかつて在籍した日本ハムの特別研修コーチとして大リーグのレンジャーズで学んだ。新型コロナ禍で早期の帰国を強いられたものの、翌年からは日体大の大学院へ。大学野球部の指導にも加わり、自身の活動として子どもたちや高校生にも野球を伝えてきた。コーチの役割とは何かと考えた時に、技術指導はその一部にすぎないと考えるようになった。

「自分の役割を考えた時に、グラウンドで話せるのは本当に野球の、技術の、さらに守備、走塁のみなんです。時間もないですし。特化したところなので本当に狭いんです」

もちろんチームが勝つために、日々修正を加えていくのが仕事。ただ選手たちにはそこで立ち止まらず、もっと先まで考えてほしいと願っている。

「自分が学んできたのは、もっと広い視野でのコーチングだったので。小学生から中高大学生まで指導してきた中で、ライオンズの若い選手にも技術以外のところで話をできたらいいなと」。何を伝えたいというのだろうか。

「野球だけやっておけばいいんじゃないよ」戦力外通告を受けて見た現実

「野球って、君たちにとってどういうものなの？ と。フィロソフィーというか、哲学的に彼らに考えてもらうことによって、よりよい人生を送れるんじゃないかとね。彼らの成功を心から願うものとして、野球だけやっておけばいいんじゃないよというのが、どこかにあるんです。野球がうまいからえらいわけじゃない。自分もコーチだからえらいわけでもなんでもない。彼らの考え方も聞いてみたいなと」

プロである以上、野球に集中することはもちろん必要。ただそこから、より外へ開けた目線を持つようになったのは、プロ野球との“別れ方”が一因だという。

「一度離れたことによって、プロ野球の世界が恵まれているっていうのはわかりましたし、当たり前だったことが実は当たり前じゃない。そもそも平和な日本で野球ができることに感謝しましょうとなる。やっぱり自分が引退するとき、戦力外通告を受けたわけです。やりたくてもできないというか……」

「そういう目で学生野球を見ると、彼らにはクビがないんですよ。部活動だからやる権利がある。ただその先、社会人とかプロってなると、クビって言われれば野球をできなくなる世界なので。そういうことを大学生に話したりはしましたね。さっき名前を挙げた選手たちも、来年はおそらくプレーできると思います。でもその先どうなるかはわからない」

野球に没頭できるのは今だけだと考えれば、様々な歩みが変わるはずだというのだ。

「人生80年としたとき、プロの現役でいられるのって平均で7〜8年なわけです。中には20年やられる“バケモノ”みたいな方もいらっしゃいますけど、それはほんの一部。いつ終わるかわからないという中で、今積み重ねるべきことをしっかりと重ねておいて、それが野球を終わったあとにもつながるようにしないといけないんじゃないのかなって」

「自分も青かったと思うんです」35歳まで現役続けても抱える後悔

「技術や体力を突き詰めるのはもちろんです。プロなので。ただその先を見据えた言動であったり。自分も現役の時、青かったと思うんですよ。選手としてその先を見て野球をやっておくべきだったかなと、今になって思うんです」

法大時代から卓越したリーダーシップで知られ、史上最高のキャプテンとまで呼ばれた。プロでは3球団を渡り歩いて通算1288試合出場。35歳まで現役を続けてなお、抱える後悔があるのだという。

「レギュラーで使ってもらって、毎日試合に出てた時は本当に1試合1試合、無我夢中でやってただけなんですけど、怪我もあって試合に出られなくなった時に、やはりもどかしさとか……。ベンチを温めることが多くなって、プレーボールから終盤までずっと1年間見ていると、何で自分を使ってくれないんだって思い始めるんですよ」

野球はチームスポーツ。負の感情は周りに伝わる。そこで後ろ向きな考えではなく、スパッと視線を切り替えるべきだったというのだ。

「そうなったときに、世代交代というかね、若手の指導とかにうまく切り替えられなかった自分がいたんです。自分の中ではまだできると思っていて。いい見本にはなれなかったなと反省する部分があるんです。やっぱり、青かったんです」

現在、グラウンドで日々を共にするライオンズの選手に伝えたいことは、当時の大引啓次に伝えたいことでもある。

「見てるよ。お前のこと、みんな見てるよとね」



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）