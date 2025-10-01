横浜FCサポーターの作り上げたコレオに注目

横浜FCは9月27日、J1リーグ第32節で湘南ベルマーレと対戦し、1-0で勝利した。

この試合で横浜FCサポーターが作り上げたコレオグラフィーが「本当に美しい」「この手作り感が最高！」など注目を集めている。

試合は前半32分、MF細井響が右サイドからロングスローを放り込む。一度は跳ね返されるも、ボールを拾った細井が左足でダイレクトボレーを放つと、豪快にゴールネットを揺らして横浜FCが先制に成功。この1点を守りきり、J1残留に貴重な勝ち点3を積み上げた。

この試合前には、横浜FCサポーターがクラブカラーの水色と白色のコレオで選手を後押しした。午前中から70人のサポーターが準備を行い見事に大成功。SNSでは「こんなに綺麗やったんか」「気持ちがこもってるのはすげー伝わる」「本当に美しい」「この手作り感が最高！」「成功して本当によかった」「横浜FC史上、こんな完成度の高いコレオ初めてじゃないですか？」などコメントが寄せられ、横浜FCのファン・サポーターに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）