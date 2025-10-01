木村拓哉と工藤静香の次女で、モデル・女優のKōki,（22）がこのほど、イタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の日本初のローカルアンバサダーに就任したことgが発表された。それにあわせて、Koki,が同ブランドのランジェリーを着用したイメージ写真も多数公開された。



「Intimissimi（インティミッシミ）」は、イタリアのランジェリーブランド。1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されるランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開している。同ブランドは、Kōki,の起用理由を「モデル・​​俳優だけではなく作曲家としても活躍するマルチな才能の持ち主であり、その個性と、自身の道を切り拓く自信に満ちたKōki,さんの姿はIntimissimiが表現する『自立した、自分らしさを持つ女性像』と強く一致していると強く感じています」と説明した。



アンバサダー就任に合わせて、Kōki,が同ブランドのランジェリーの中でも人気の高い「Giorgiaブラ」などを着用したイメージ写真が公開された。「グラデーションカップが自然にバストをボリュームアップし、深いV字のデコルテラインとスカラップステッチがロマンティックかつセンシュアルな表情を演出します」という商品説明の通り、170センチの高身長やスタイルの良さが際立つ、エレガントな着用姿となった。



Kōki,は同ブランドアンバサダー就任に際して「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました」と喜びのコメントを発表。「Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています。アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです」と意気込みも記した。



