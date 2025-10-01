B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を10月1日から実施しています。

SNS「にゃんてかわいいアイスだにゃあ」

今年の同店のハロウィーンは、黒ねこがテーマとなっています。ハロウィーンおすすめのフレーバーがキャラクターになった”おかしな”仲間たちに黒ねこが加わり、新作のハロウィーンフレーバーやサンデーが発売されています。

今年の新作ハロウィーンフレーバーである「月夜のおさつバター 黒ごま入り」は、ハロウィーンの満月の上に黒ねこが足跡を付けたような、まさに“おかしにゃにゃろうぃ〜ん！”なイメージのアイスクリーム。サツマイモの甘さとほくほく感を表現したサツマイモ風味のアイスクリームに、濃厚でほんのり塩味があるバター風味リボンを合わせた味わいです。さらに、同店で初となるカリカリ食感と香ばしい香りの「黒ごまクリスプ」入り。サツマイモとバターのおいしさに、黒ごまがアクセントのスクープした見た目も“まるで満月のよう”な秋らしいフレーバーとなっています。価格はシングル・レギュラーサイズ420円（以下税込み）。

また、「にゃろうぃんフレーバーズ」として、ビターチョコレートとミントのアイスクリーム、ポップロックキャンディが入った「マジカルミントナイト」や、3色のシャーベットが一つになった「魔女のトリック」、カラフルなコットンキャンディ（綿菓子）をイメージした甘いフレーバーの「コットンキャンディ」といったフレーバーもラインアップ。価格はいずれも、シングル・レギュラーサイズ各420円。

「にゃブルカップ」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を2個選べるダブルカップが、魔法で「にゃブルカップ」に“変身”した商品です。全部で31種類ある黒ねこピックがランダムで付いてきます。価格はスモールダブルが510円、レギュラーダブルが760円。

「カラメルスイートポテトにゃんデー」は、黒ねこと一緒に秋の味覚を満喫できるサンデーで、好きなポップスクープのアイスクリームを2個選べます。ホイップクリーム、いもけんぴ、ビターなカラメルソースに、スイートポテトが丸ごと1個乗っています。また、黒ねこピックがランダムで付いてきます。価格は760円。

「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」は、スモールサイズのアイスクリームを1個選べます。ホイップクリームに、割ったココアビスケットを乗せ、猫の形にトッピング。さらに、肉球をかたどったチョコレートと、チョコレートシロップ、カラースプレーがかけられています。価格は560円。

「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」は、好きなキッズサイズのアイスクリームを1個選べます。ハロウィーン限定の新しい仲間「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」と、“いつもの仲間たち”の「きょうりゅう」「ぱんだ」「うさぎ」「ぺんぎん」が、ハロウィーン限定カップで提供されます。価格は450円。

好きなアイスクリーム8個を「黒ねこボックス」で持ち帰りできる「スペにゃるセット」も登場します。オリジナルの黒ねこポーチ付きで、表面には顔が、裏面にはしっぽが刺しゅうされたデザインです。価格はスモールが2650円、レギュラーが3210円。

好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を6個もしくは8個選べる「にゃろうぃん バラエティボックス」も発売されます。6個入りは、黒ねことキャラクターに変身したフレーバーがハロウィーンの満月の夜を楽しんでいるデザインで、ボックスに描かれたお題の黒ねこを探すクイズ付き。8個入りは、甘いお菓子がいっぱいの、にぎやかなハロウィーンらしいデザインです。さらに、黒ねこが何匹いるかを探すクイズが付いています。価格は、スモールの6個が1870円、8個が2380円。レギュラーの6個が2310円、8個が2940円。

さらに、小学生までの子ども1人につき1冊もらえる「サーティワン パスポート」のポイントシールが、期間中はハロウィーンバージョンとなります。

黒猫がモチーフの商品について、SNSでは「にゃんてかわいいアイスだにゃあ」「ねこちゃんかわいい〜」「うっひょ〜！！ 買いに行かにゃいと」「全部かわいい」「食べに行かねば」「猫かわいい」「コンプリートしたい」など、期待の声が多く寄せられています

商品はいずれも、10月31日まで販売中。なくなり次第終了です。

なお、10月31日のハロウィーン当日に来店し、購入した人に「キットカット」が数量限定で配布されます。