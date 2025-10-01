蔵直ワイン専門店「ヴィノスやまざき」は、2025年産のフランス・ボジョレー地区の新酒「ボジョレー・ヌーヴォー」を、解禁日である2025年11月20日(木)から発売します。

「本当に美味しいボジョレー・ヌーヴォーをお届けしたい」という想いで、ヴィノスやまざきの買付隊が現地に足を運び、生産者と共に造り上げたこだわりのラインナップです。

オンラインショップおよび各店舗にて、ただいま予約受付中です。

ヴィノスやまざき「ボジョレー・ヌーヴォー」2025

解禁・発売日：2025年11月20日(木)

予約受付：オンラインショップ 9月17日(水)〜／店舗 9月27日(土)〜

2025年の作柄状況

2025年のボジョレー地区は天候に恵まれ、乾燥した天候が続いたため、小粒で完熟したぶどうが収穫できました。

収穫量は例年より少ないものの、昨年を超える素晴らしい出来となり、赤い果実のアロマが凝縮した素晴らしいヌーヴォーが期待されています。

こだわりのボジョレー・ヌーヴォー商品ラインナップ

ヴィノスやまざきでは、個性豊かな生産者が造る多彩なボジョレー・ヌーヴォーを取り揃えています。

「ボジョレーの騎士」シリーズ

価格：3,278円(税込)〜

モルゴン村の匠、ドメーヌ・デュ・ペール・ギヨが手がけるヴィノスやまざきの看板ヌーヴォー。

ぎりぎりまで収穫を待った完熟ぶどうから造られ、豊かな果実味が楽しめます。

樹齢110年超の古木ぶどうを100%使用した「グランクラ」や、フレッシュなロゼタイプもラインナップされています。

ボディヤール ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2025

価格：4,158円(税込)

昨年初リリースし早期完売した注目の造り手によるヌーヴォー。

2025年はヴィノスやまざきの買付隊もブレンドに参加し、ここでしか味わえない特別な味わいに仕上げられます。

白ぶどうのシャルドネで造る白のヌーヴォーも初登場します。

自然派マダムのボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 2025

価格：6,050円(税込)

フランスの3つ星レストランでも愛される、ドメーヌ・ディディエによる自然派ヌーヴォー。

酸化防止剤無添加で造られ、果実の旨みがギュッと詰まったナチュラルな味わいが特徴です。

Amazon限定商品も登場

2025年は、Amazon限定で「ドメーヌ・デュ・ペール・ギヨ」のボジョレー・ヌーヴォーとボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォーも発売されます。

素晴らしい出来となった2025年のボジョレー・ヌーヴォー。

生産者と二人三脚で造り上げるヴィノスやまざきのこだわりが詰まったラインナップで、年に一度の旬の味を楽しんでみてください。

ヴィノスやまざきから発売される2025年の「ボジョレー・ヌーヴォー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「本当に美味しい」にこだわる蔵直ヌーヴォー！ヴィノスやまざき「ボジョレー・ヌーヴォー」2025 appeared first on Dtimes.