女優の行平あい佳、劇団ＥＸＩＬＥの青柳翔がダブル主演する映画「セフレの品格（プライド）」（城定秀夫監督）の続編２作品が公開されることが３０日、決まった。

前２作に続く第３章「慟哭」は１１月２８日から都内先行公開（全国順次公開）、映画版での完結編となる第４章「終恋」は１２月１２日から全国公開となる。

シリーズ累計５３０万部超の湊よりこ氏による同名漫画が原作。派遣社員として働きながら女手一つで娘を育てるバツ２の抄子（行平）が、初恋の一樹（青柳）と心を通わせ合う物語だ。

行平と青柳は前作に続いてダブル主演を務め、城定監督も続投。行平の母・寺島まゆみや片山萌美、坂上梨々愛、こころ、高石あかり、石橋侑大、新納慎也ら主要キャストも引き続き出演する。

行平は「続編を願っていた想（おも）いが叶（かな）い、とてもうれしい」とコメント。青柳も「シリーズが完結を迎えることに大きな感慨を覚えている」と述べた。

公開決定に伴い、ティザービジュアルが解禁された。前２作「初恋／決意」編と未使用カットを加えた全１０話のドラマ版が、１０月１５日からＮｅｔｆｌｉｘで配信されることも決定した。