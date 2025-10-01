おばあちゃんと豆柴さんの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万2000回再生を突破し、「全力過ぎて笑い止まらん」「人間の子供みたい」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんと犬がお留守番→ふとペットカメラを『のぞき見』した結果…まるで人の子供？尊すぎる光景】

ペットカメラをのぞき見したら…

Instagramアカウント「yamada_fuji_」の投稿主さんの家には、豆柴の『富士』くんが暮らしています。この日、投稿主さんは家を留守にしていたそうです。家には、富士くんの他におじいちゃんやおばあちゃんがいたそう。そこで、ペットカメラを通して家の様子を観察してみることにしました。

ペットカメラを見てみると、そこにはおばあちゃんと富士くんの姿が映されていました。リビングに入ってきたおばあちゃんに、ハイテンションでピョンピョン飛び掛かる富士くん。富士くんはおばあちゃんのことが大好きなようで、子供のように甘える姿に思わず癒されたといいます。

平和すぎる光景に思わずほっこり

おばあちゃんは、慣れた手つきで富士くんを宥めながら、ベッドに腰を下ろしました。すると、富士くんもベッドに飛び乗っておばあちゃんの隣へ。「なでてなでて！」と言わんばかりにスリスリする姿からは、おばあちゃんへの愛が伝わります…♡

念願かなっておばあちゃんになでてもらった富士くんは、ニッコリと満足そうな表情になっていたそう。あまりに平和な光景にほっこりしてしまいますが、富士くんのテンションはおさまることを知らず…。思わず「とりあえず落ち着いて！」と突っ込んでしまった投稿主さんなのでした。

この投稿に心温まった人は多い様子。「どっちも可愛い」「孫守りよりはるかに体力要るw」「おばあちゃんが大好きなんですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

おじいちゃんとのワンシーンも

別の日には、おじいちゃんと富士くんの仲睦まじい姿も紹介されています。この日も、ペットカメラの映像を確認してみたという投稿主さん。おじいちゃんは、夏祭りにちなんで富士くんに「祭」と描かれたバンダナを付けてあげたところでした。

富士くんの雄姿をカメラに映したくて、おやつで釣ってカメラ目線にさせようとするおじいちゃん。しかし富士くんはおやつを目で追ってせわしなく、なかなかじっとしてくれなかったそうです。「ええけ～こっちけ～おっけ～」と訛りの効いた呼び声で富士くんを動かそうとするおじいちゃんに、投稿主さんも思わず笑ってしまったことでしょう！

Instagramアカウント「yamada_fuji_」には、富士くんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yamada_fuji_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。