「下着かな？」輝く太ももに注目　スリップドレスの大胆ビジュアル、BLACKPINK・ロゼの儚げな表情【PHOTO】

BLACKPINKのロゼが大胆なファッションで視線を奪っている。

【写真】ロゼの“下着”風衣装

9月29日、ロゼは自身のインスタグラムに複数の写真を公開。

公開された写真には、淡いピンクのレースがあしらわれた水色のスリップドレスをまとい、車内に座ってカメラを見つめているロゼの姿が収められていた。黒のストッキング、まとめたブロンドのヘアスタイルが落ち着いた雰囲気を演出。暗い照明の中でもはっきりとした目鼻立ちと儚げな表情が印象的だ。

今回のロゼの挑戦的なスタイリングは、投稿された直後から大きな注目を集めた。ネットユーザーからは「まさに芸術」「本当に圧倒的」「下着かな？と思うほど大胆」といった反応が寄せられた。

（写真＝ロゼInstagram）

なおロゼは最近、昨年リリースした『APT.』のミュージックビデオがYouTube再生回数20億回を突破し、K-POP史上最短記録を更新した。

（記事提供＝OSEN）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月、THEBLACKLABELへの移籍を発表。