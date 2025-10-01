「千歳船橋」はなんて読む？「ち」から読み始める！？

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「千歳船橋」はなんて読む？

「千歳船橋」という漢字を見たことはありますか？ 東京都にある駅名で、答えはひらがな7文字です。 いったい、「千歳船橋」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ちとせふなばし」でした！ 千歳船橋駅は、東京都世田谷区に位置する駅。 駅名の由来は、一説によると、かつてこの地が湿地帯で「船橋」を架けて交通の便を図ったことから「船橋村」となったといわれています。 そして後に「千歳村」と合併して現在の地名になったという歴史があるのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『小田急電鉄』

・『スムナラ』

