¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï9·î30Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤òÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ç¥£¥¯´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÈó¾ï¤Ë¤è¤¯À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤È¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÊÆÄ©Àï2µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ìó2»þ´ÖÈ¾¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤ÏºÇ¸å¤ÎÌó15Ê¬¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢²ÏÂ¼¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤¬10·î3Æü¤Î¥µ¥ó¥ºÀï¤òºÇ½é¤Ë6»î¹ç¡¢¥Ö¥ë¥º¤ÏÆ±7Æü¤Î¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥ºÀï¤òºÇ½é¤Ë5»î¹ç¹Ô¤¦¡£