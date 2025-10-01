【ナイーブ】秋の数量限定♡抹茶ラテの香りボディソープ登場

この秋、家族みんなの肌をやさしく守る「ナイーブ」から、心も温まる“抹茶ラテの香り”のボディソープが数量限定で登場します。抹茶の深みとミルクの甘さが重なり合い、ふんわり優しい香りに包まれる特別なバスタイムをお届け。うるおい成分や素肌すこやか成分＊１を配合し、乾燥しやすい季節もなめらかな素肌へ導いてくれる秋だけの限定アイテムです。

抹茶ラテの香りでほっとひと息

「ナイーブ」として初の“抹茶ラテの香り”が数量限定で登場。抹茶の奥深さとミルクのまろやかさが溶け合い、ふんわり甘い香りがバスルームに広がります。

お風呂上がりの心まで癒すような香りは、この秋だけのお楽しみです。

洗う成分は100％植物生まれ。家族みんなが安心して使えるやさしい泡で、しっとり健やかな肌に。チャ葉エキスやローヤルゼリー、グリセリンなどのうるおい成分を配合し、乾燥から肌を守ります。

さらに素肌すこやか成分＊１がアミノ酸を守り、洗い上がりもつっぱらず快適に。

商品詳細

＜ラインナップ＞

ナイーブ ボディソープ（抹茶ラテの香り）ポンプ 530mL / 詰替用 360mL

ナイーブ 泡で出てくるボディソープ（抹茶ラテの香り）ポンプ 600mL / 詰替用 480mL

発売日：2025年10月24日（金）

販売：全国のドラッグストア、スーパーマーケットなど

＊１：アセチルグルコサミン、DPG

今だけの香りで秋バスタイムを♡

ナイーブから届いた数量限定「抹茶ラテの香り」シリーズは、肌にやさしい処方とふんわり甘い香りで、心まで包み込んでくれる特別なボディケア。

乾燥が気になるこれからの季節にぴったりのアイテムです。ほっと安らぐひとときを、大切な人とシェアして楽しんでみませんか？