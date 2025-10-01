彼女にしたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 2位は「竈門禰豆子」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、彼女にしたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
主人公・竈門炭治郎の妹・禰豆子。鬼になってしまったものの、人間を襲わないという信念を貫き、命がけで守ってくれる炭治郎や他の人間を守りながら鬼と戦います。
献身的に炭治郎を支える姿や人間に戻ろうと努力する健気な姿に、最初は懐疑的だった柱も心を動かされ、竈門きょうだいを応援する立場に移行していきます。炭治郎が「町でも評判になるほどの美人さんだった」と言う容姿端麗な禰豆子に、炭治郎の同期の1人、我妻善逸（あがつまぜんいつ）は一目惚れ。以来、全力で禰豆子を守ろうと奮闘します。
回答者からは、「天使。めっちゃ可愛い。彼女にしたい」（30代男性／徳島県）、「優しくて小さいことでも一緒に楽しんでくれそうだから」（30代女性／東京都）、「家族思いなところ、見た目や仕草が可愛いからです」（60代男性／愛知県）、「禰豆子は魅力的です。鬼になるのをこらえ、兄を守ります。男心にぐっときます」（60代男性／新潟県）などの声がありました。
恋柱・甘露寺蜜璃は、結婚相手を見つけるために鬼殺隊に入隊し、どんな人にも魅力を感じてときめく乙女なキャラクター。明るく天真爛漫でポジティブ、誰に対しても分け隔てなく接する性格が、男女問わず人気を集めています。
無口で感情表現が乏しい蛇柱・伊黒小芭内は、甘露寺蜜璃の明るさや優しさに惹かれ、縞模様のニーハイソックスをプレゼントしたり、甘露寺と仲良く交流する炭治郎に対して嫉妬心を露わにするなど、人としての感情を取り戻していきます。
回答者からは、「可愛いしいっぱい食べる女性が好きなので」（30代男性／大阪府）、「天真爛漫で一緒にいて楽しそう」（20代男性／青森県）、「一途だから」（30代男性／東京都）、「可愛く、セクシー。体が大きいところもまた魅力。愛に飢えていそうな感じもまた可愛い。必要としてくれそうなところが魅力的」（40代男性／福島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
(文:福島 ゆき)