DeNA¡¦¿¹Í£ÅÍ¡Ö¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×12Ç¯¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì
¡¡DeNA¤Î¿¹Í£ÅÍ¤¬9·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Í±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦¡¢¤Ï¤¤¡¢¸À¤¦¤³¤È²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï3¡Ý5¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½àÈ÷¤«¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡12Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë12Ç¯´ÖÌîµå¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢§ ¿¹Í£ÅÍ°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼°§»¢Á´Ê¸
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤Ç10Ç¯¡¢²£ÉÍ¤Ç2Ç¯¡¢Ìîµå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î12Ç¯´Ö¡¢¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÁ´¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤·ËÍ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢Ç®¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ²£ÉÍ¤Î±þ±ç¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢°ìÂÎ´¶¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤´À¼±ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤Î¤â²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ç¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤Ë¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²æËý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ËÜÅö¤Ëº£Æü¤Þ¤Ç12Ç¯´Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¿¹Í£ÅÍ¤Ï¡¢º£Æü¤ò»ý¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤®¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë