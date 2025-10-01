ÆüÊÆ200¾¡¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¥×¥í19Ç¯´Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿3¿Í¤Î²¸¿Í
»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡¢¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤ÇÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿
¢£µð¿Í 4¡¼2 ÃæÆü¡Ê30Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ïº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¡£µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤ë±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤Î²¸¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤À¡£¼«¿È¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿2007Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¤µ¤ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¿À¤Î»Ò¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»Ò¡×¤ÈÉ¾¤¹¤Ê¤É¡¢»ÕÄï´Ø·¸¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾ï¤ËºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åêµå¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤È¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ç¤âÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2¿ÍÌÜ¤¬À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¡£2011Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤Ë19¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Íâ2012Ç¯¤Ï10¾¡¡£Æ®¾¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Ã¤È¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë24¾¡¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯À±Ìî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤í¤è¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ïµð¿Í¤Îµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤À¡£³ÚÅ·»þÂå¤Îºòµ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î¥·¡¼¥º¥óÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤á¤º¡¢·Á¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢2·³ºÆÄ´À°Ãæ¤Î7·î¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ÝÉñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤Þ¤Þ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦·Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤éÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡NPBÄÌ»»122¾¡¡£MLB¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÄÌ»»78¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë