¡Ö¤¤ç¤¦¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¿¡×DeNA¿¹Í£ÅÍ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çà¤é¤·¤¯áÀï¤¤¸½Ìò¤ËËë¡¡Ê¡²¬¤Ç¤â²£ÉÍ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ë°¦¤µ¤ìÊé¤ï¤ì¤¿Å´ÏÓ
¡¡¢¡DeNA4¡½5¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëDeNA¤Î¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤¬¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤È°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ×¤ß¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅ´ÏÓ¡×¤¬12Ç¯´Ö¤Îµ±¤«¤·¤¤¥×¥íÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤¤ç¤¦¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¿¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¿¹¤ÏÉÔÊÑ¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»486»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤â´ã¸÷±Ô¤¯¡¢Æ®»Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é120¥¥í¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ÇÄ¹²¬¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÄÌ»»500¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ËÌÂ¼·Ã¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£3¿Í½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤Û¤¨¡¢±¦¼ê¤ÇÂç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ï²ÜÌ¾¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅû¹á¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¤ÇËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£àÀïÆ®ÂÖÀªá¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡Ë¹Ô¤¯µ¤Ëþ¡¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢±äÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¹Í£¤¬ÏÃ¤»¤Ð¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤â¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¹Ô¤¯¤¾¡¢¤È½àÈ÷¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¸åÇÚ¤âÊé¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ä¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÀÝÄÅÀµ»á¤é¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤µå¾ì¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî±û¤äµð¿Í¤Î¹â¶¶Îé¤é¤Ïµå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢DeNA¤ÎËÒ½¨¸ç¤éÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤¬ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£à»Õ¾¢á¤ÈÊé¤Ã¤¿¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î¹©Æ£¸ø¹¯»á¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£Ï«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¿¹Í£¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤Ç10Ç¯¡¢²£ÉÍ¤Ç2Ç¯¡¢Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£°¦¤¹¤ë3¿Í¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¿¹Í£¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤¬¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤Î¤â²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£ºÊ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éº£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²æËý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç12Ç¯´Ö¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¿¹Í£ÅÍ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ò¤â¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¹Í£¤é¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â¡¢²£ÉÍ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÇØÈÖ¹æ¡Ö38¡×¤¬¸½Ìò¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¡¦»°É©¼«Æ°¼ÖÁÒÉß¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤«¤é2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Å´ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÍÞ¤¨¤òÃ´¤¤Á´¤¦¡£37¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë7Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÅÐÈÄ¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ËÀèÈ¯¤ËËÜ³ÊÅ¾¸þ¤·¡¢Æ±Ç¯4·î27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÃÙ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»465»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÀèÈ¯½é¾¡Íø¤âµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¡¢°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï8·î28Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÀèÈ¯¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÄÌ»»486»î¹ç¤Ç27¾¡30ÇÔ127¥»¡¼¥Ö106¥Û¡¼¥ë¥É¡£