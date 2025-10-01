¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤Î¡È·ã¥ä¥Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Ë¥É¥ó°ú¤¡ÖÉÝ¤Ã¡Ä¥¥â!!¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê24¡Ë¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤Î¡È·ã¥ä¥Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Ë¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö³ÊÉÕ¤±¤·¤¢¤¦½÷¤¿¤Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ½÷À¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ç¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¥È¥Ã¥×1¤È¤Ê¤ëÂè10°Ì¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬ÃæÀî¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¸µNHK¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¤¤Ê¸ª½ñ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡ÖÍê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÃæÀî¤ò¥ï¡¼¥¹¥È1¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»°¾åÍª°¡¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿²ó¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä·ã¥ä¥Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡È·ã¥ä¥Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Î¾ÏÆ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡£½ù¡¹¤ËÂ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¡ÄÎÙ¤Î¿Í¤ËÂ¤ò¿¨¤ì¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃæÀî¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¨¤ì¤½¤¦¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤Þ¤ÇÂ¤ò¹¤²¤ë¤È¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ã¥ä¥Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤º¡ÖÉÝ¤Ã¡Ä¥¥â!!¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£