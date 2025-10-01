BOSE、愛車の37年前“イタリア名車”の“新オーナー”募集「何年か探して6年前にやっと手に入れた車」「熱い想いを受け継いでくれる人を探してます」
ヒップホップグループ・スチャダラパーのBOSE（56）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。愛車の“イタリア名車”を手放すことを発表した。
BOSEは「愛車のフィアットウーノターボを手放そうと考えています」と書き出し、「大好きなジウジアーロデザインのヨーロッパ車の中でも相当希少で、何年か探して6年前にやっと手に入れた車です」と経緯を説明。「車好きにも色々あって、僕が属しているのは、80年代後期イタフラ製の小型左ハンドルマニュアル車笑という偏ったジャンルなんですけど、その好みのド真ん中なのがこの88年式Fiat uno turbo ieだったのです！」と、BOSEの“偏愛”を満たしてくれる車だったと開設した。
続けて「古い車なので、悪いところをちょこちょこ直しながら乗ってきたのですが、現在はかなり良い状態です。自慢の105hpターボはめっちゃ元気で、890キロと車重も軽いので、危険なぐらい速いです笑」と現在の状態を説明。「日本でちゃんと走ってる個体もほとんどないし、維持するには根性いると思いますけど、とにかく乗ってて楽しい最高の車です！」とし、「この熱い想いを受け継いでくれる人を探してます！興味ある方は是非DMください！」と呼びかけた。
そして「近いうちにスインギンモータースさんと撮影したYouTube動画もアップされるので、とりあえずそれ観て！」とし、愛車の写真を複数枚にわたって公開した。
