◆第１回日本少年野球 大和大会（東日本選抜大会・神奈川県央支部予選）▽準決勝 湘南ボーイズ５―２相模原ボーイズ（９月２０日・横浜創学館高グラウンド）▽決勝 湘南ボーイズ６―５相模ボーイズ（９月２３日・大和スタジアム）

◇東日本選抜大会支部予選

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。神奈川県央は湘南ボーイズが優勝。スーパー１年生が公式戦デビューを果たした。

※ ※ ※

湘南のスーパー１年生が活躍した。

ライオンズジュニアで侍ジャパンＵ１２に選出された佐橋陸公と、ベイスターズジュニアの堀川雄之介が準決勝で公式戦デビュー。

２番で出場した堀川は３打数３安打３盗塁の活躍に「不安はなかった。楽しくできた」と笑顔。４番抜てきの佐橋も中前安打を放った。１８２センチの佐橋は「長打を期待されているので」と決勝で中越え適時三塁打。名門チームに期待の新星が現れた。

【表彰選手】

最優秀選手賞 今任葵（湘南）

優秀選手賞 大場慎之輔（相模）