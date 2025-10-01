◆第１回日本少年野球 大和大会（東日本選抜大会・神奈川県央支部予選）▽準決勝 相模ボーイズ６―５神奈川大和ボーイズ（９月２０日・横浜創学館高グラウンド）▽決勝 湘南ボーイズ６―５相模ボーイズ（９月２３日・大和スタジアム）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。神奈川県央は湘南ボーイズが優勝。相模ボーイズは準決勝、決勝と終盤粘りを見せ準優勝。本戦出場を決めた。

※ ※ ※

相模は準決勝は６回に４点差を逆転。 大場慎之輔主将（２年）は「苦しい試合だったけれど、自分たちの打撃でビッグイニングがつくれた」と笑顔を見せた。

３年生は選手権大会出場、ベイスターズカップで優勝した。岩永一志監督（６６）は「負け試合だけど、３年生の流れをなくしたくないという意地を見せてくれた」と評価。

決勝でも最終回に１点差に追い上げる粘りを見せた。

【表彰選手】

最優秀選手賞 今任葵（湘南）

優秀選手賞 大場慎之輔（相模）