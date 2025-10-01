日米協会会長・藤崎一郎【シリーズ連載】 混沌期の中、日本の針路を探る
「今、日本人、日本企業としてのアイデンティティが問われています」─。日米協会会長（元駐米大使）の藤崎一郎氏は次のように続ける。「地政学的にロシアと北朝鮮と中国に囲まれている日本にとって一番大事なのは、アメリカとの信頼関係で安全保障を確保すること。多国間主義維持のため欧州との協力強化云々という論者もいますが、机上の空論で現実的選択肢ではありません」。藤崎氏は米国との関係に長く携わった経験を持ち、トランプ政権とは割り切ってうまくやっていくべきと訴える。国益を守っていく日本の在り方とは。
日本は米トランプ政権とどう付き合っていくべきか
─ 米国の高関税策で世界経済が大きく動いていますが、長年外交交渉をやる中でトランプ政権のような予測不可能な政権をどう受け止めていますか。
藤崎 2017年から2021年まで、トランプ第一次政権がありましたが、その時には周囲に実務経験者がいたのでいまほど思い通りにやっていなかったのは事実です。ただ、日本がトランプさんという人と付き合うのは初めてではありません。
その時に対応していた安倍晋三元総理の回顧録には、「あなたは立派だと口頭で褒めることですべてがうまくいくならそれに越したことはありません」（安倍晋三回顧録︱中央公論社）とトランプ大統領との関係をクールに述べています。つまりトランプ氏とは割り切ったお付き合いをしていたということです。
─ 相手に歩み寄りながらも上手に懐柔した外交だと言われていましたね。
藤崎 ええ。今やヨーロッパの首脳はみんなこの真似をしています。今回の関税策に対し各国の対応もそのような節があるかと感じます。
─ 一方でアメリカ国民が選挙でトランプ氏を選んでいるということがあります。
藤崎 アメリカ一般庶民が大統領に期待するのは秀才型というよりも、強さと気さくさ、発信力といった事があります。強さと発信力からは、トランプ氏は圧倒的な人物です。
敵味方の識別が厳しく敵とみなされると大変ですから、米内外の政治家の多くは敵に見られないよう配慮して忠誠心を見せる行動をとっていますよね。
しかし、忘れてはいけないのは、2024年大統領選での一般投票結果は、トランプ候補が49･8％、ハリス候補が48･3％と僅差であったことです。つまり国民の半数はトランプ支持ではないという点です。
ただバイデン前政権もマルチテラリズム（多国間主義）を推進しつつアメリカ・ファースト傾向があったように、民主党になってもオバマ政権（2008―2017）のようには戻らないというのも事実です。
─ その中で、日本はどうアメリカと付き合っていけばいいでしょうか。
藤崎 トランプ政権の予測可能性が減じたことからただちに米国の信頼感が揺らいだ、日本の安全保障政策も再考すべしと騒ぎ立てるのは先走り過ぎです。
現にイギリスやEU諸国も韓国も、今回の追加関税にも柔軟に動いています。それだけ米国が各国にとって大事だということです。また、ロシアのウクライナ侵攻後、NATO（北大西洋条約機構）にスウェーデン、フィンランドが急遽加盟をしたのは、米国の核の傘が欲しかったからです。
そういう状況の中で、世界中でロシア、中国、北朝鮮に隣接するのは、韓国と日本だけですから、対米関係の維持はますます重要性を増します。日本はアメリカとの信頼関係を今後も強くしておくことが重要です。
合意文書が ないのは危険
─ 今回の関税をめぐる件はどう評価しますか。
藤崎 日米交渉がまとまったのはよかったです。ただ9月4日に署名されたトランプ大統領令は、米国政府が選択した先に日本政府が5500億ドル投資することに同意したと明記しています。
