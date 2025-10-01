大谷翔平のバットは火を噴くか！？ドジャースがレッズと激突 世界一連覇を目指してポストシーズンへ挑む！



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月30日（土）（日本時間10月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ナショナル・リーグ西地区を制し、世界一連覇を目指してポストシーズンへ挑むドジャース。

その第一弾となるのがワイルドカードシリーズ。ここではナショナル・リーグ中地区3位、勝率6位のレッズと対戦。3戦中2勝を挙げれば、フィリーズが待つディビジョンシリーズへと進出する。

世界一連覇へのキーマンとなるのはなんといっても大谷翔平（31）。

今季は二刀流プレーヤーとして復帰し、打撃では2年連続となる本塁打50本超え、そして投手としては62奪三振を記録し、50本塁打－50奪三振という偉業を達成した。

第1戦では野手としての出場を予定しているが、シーズン最後の2試合は8打数3安打1本塁打と打撃も好調。

大谷のバットで先制点を上げることができれば勝利へとぐっと近づけるだけにその打棒には注目したい。

対するレッズはワイルドカード最後のひと枠をメッツと競り合った末に獲得。

今季は中心選手のデラクルーズ（23）が20本塁打－20盗塁を記録するなど打線を牽引して勢いづいている。そんな打線をドジャース先発予定のスネル（32）がどう抑えるかがポイントとなる。

世界中の野球ファンが注目する試合は日本時間10時8分にプレーボールを予定している。

ワールドシリーズ制覇へ向けて幸先のいいスタートを切るのはどちらのチームか。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

