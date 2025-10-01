本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀短観（2025年 第3四半期）08:50
予想 15.0 前回 13.0（大企業製造業・業況判断)
予想 14.0 前回 12.0（大企業製造業・先行き)
予想 33.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)
予想 28.0 前回 27.0（大企業非製造業・先行き)
予想 11.0% 前回 11.5%（大企業全産業・設備投資)
【インド】
中銀政策金利（10月）13:30
予想 5.5% 前回 5.5%（インド中銀政策金利)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（9月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.1%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:30
予想 46.2 前回 46.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
【スイス】
小売売上高（8月）15:30
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）16:30
予想 48.1 前回 49.0（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）16:55
予想 48.5 前回 48.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:00
予想 49.5 前回 49.5（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（9月）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.0%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/20 - 09/26）20:00
予想 N/A 前回 0.6%（前週比)
ADP雇用者数（9月）21:15
予想 5.0万人 前回 5.4万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）22:45
予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（9月）23:00
予想 49.0 前回 48.7（ISM製造業景気指数)
建設支出（8月）23:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります
