【日本】
日銀短観（2025年 第3四半期）08:50
予想　15.0　前回　13.0（大企業製造業・業況判断)　
予想　14.0　前回　12.0（大企業製造業・先行き)　
予想　33.0　前回　34.0（大企業非製造業・業況判断)　
予想　28.0　前回　27.0（大企業非製造業・先行き)
予想　11.0%　前回　11.5%（大企業全産業・設備投資)

【インド】
中銀政策金利（10月）13:30
予想　5.5%　前回　5.5%（インド中銀政策金利)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（9月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.1%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:30
予想　46.2　前回　46.2（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（8月）15:30
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）16:30
予想　48.1　前回　49.0（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）16:55
予想　48.5　前回　48.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:00
予想　49.5　前回　49.5（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（9月）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.0%（前年比)
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/20 - 09/26）20:00
予想　N/A　前回　0.6%（前週比)

ADP雇用者数（9月）21:15
予想　5.0万人　前回　5.4万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）22:45
予想　52.0　前回　52.0（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（9月）23:00
予想　49.0　前回　48.7（ISM製造業景気指数)

建設支出（8月）23:00
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)

※予定は変更することがあります