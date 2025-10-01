8:10 ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）

16:15 スロバキア中銀総裁、オーストリア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席

16:55 デギンドスECB副総裁、ポリティコ主催討論会参加（質疑応答あり）

18:55 マン英中銀委員、ブルームバーグTV出演

20:00 ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）「ドイツと英国：経済協力」出席

23:30 米週間原油在庫統計

2日1:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:30 カナダ中銀議事録（9月17日開催分）



米自動車販売（9月）

米政府予算期限切れ、政府機関一部閉鎖へ

トランプ米政権 ブランド化または特許取得済み医薬品に100%関税、大型トラックに25%関税

EU首脳非公式会議、防衛強化とウクライナ支援について協議



中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休入り（8日まで、9日に取引再開）

香港市場は国慶節のため休場、あす取引を再開



※予定は変更することがあります

