【WWE】RAW（9月29日・日本時間30日／ノースカロライナ・ローリー）

【映像】衝撃の毒霧攻撃が炸裂する瞬間

人気日本人レスラーが暴走姐さんの裏切りの“毒霧”にさらされるまさかの事態に錯乱。顔面にミストをくらい、まるで映画”アバター”のように真っ青になって大悶絶。日本人同士の抗争がますます深まる最悪の展開となってしまった。

WWE「RAW」のオープニングは、女子部門における日本人同士の抗争をさらに鮮明にする大乱闘からスタート。リア・リプリーとイヨ・スカイが、アスカとカイリ・セインの「カブキ・ウォリアーズ」と正面から激突。ついにイヨがアスカの毒霧を浴びる展開に…。10月11日にオーストラリア・パースで行われる「クラウン・ジュエル」でのタッグマッチ決定に直結する形となった。

この日の幕開けは、先週アスカの毒霧攻撃で全身緑の“ピッコロ状態”となったリアの怒りのマイク。ウーウーと唸り手を震わせながら、「アスカとカイリ！ こうなると思ってた、リングで決着をつけたかった。あんた達（カブキ）ウォリアーズのようにね。でもね、それも無理。イヨを傷つけたことで一線を超えたね」と糾弾し、「リングでけりをつける。かかってこい！」と再戦を要求する。

これに呼応するように、下がり眉の悲しげな”困った顔”でイヨが登場。「リア、言いたくないけどあんたが正しかった」とアスカとカイリを非難しながらも、「でも（彼女たちは）私の家族なの。まだ愛が残ってるの」と複雑な心境を吐露した。

直後に流れたアスカの煽りVTRでは、「わしはお前を導いったったやろ。お前のために道を切り拓いたったんだろうが」と巻き舌の日本語でまくし立て、「お前がいるのはワシのおかげ」「ワシのおかげでチャンピオンになった」と“俺が育てた”アピールを連発。さらには謝罪を求めるなど高圧的な姿勢を見せ、隣のカイリも「ワシの生徒やろ？」の問いかけに頷くだけで、完全に舎弟のような立ち位置に追いやられてしまう。

「時間をちょうだい」と半泣きでリングを後にしたイヨ。しかし直後、カブキ・ウォリアーズがリアを背後から急襲。救出に駆け戻ったイヨが必死で仲裁に入るが、アスカは容赦なく真っ青な毒霧を噴射。先週のリアに続き、今度はイヨがポイズンミストを浴び今度は”アバター状態”、リング上でもがき苦しむ羽目となった。

その後もカブキ・ウォリアーズの攻撃は止まらない。リアを関節技で押さえ込むアスカに合わせ、カイリが「インセイン・エルボー」を叩き込む新たな連携を披露。会場は騒然となり、完全に形勢は逆転した。

アスカの敵対姿勢を鮮明にした今回の乱闘劇。実況は錯乱状態のイヨに「痛むのは目なのか、心なのか」と述べれば、ファンからは「アスカ不良すぎる」「あー、決別だ」「もう無茶苦茶だよ」と嘆く声と同時に、「アスカはすげえな」「アスカ強い」「カブキ最高だろ」とそのヒール性を支持する意見も目立った。

こうして「リア＆イヨ vs カブキ・ウォリアーズ」という構図が本格化。リアのホームであるオーストラリア・パースでの「クラウン・ジュエル」でのタッグマッチ実現が正式に決まり、女子部門の勢力図は再編の局面を迎えることとなる。日本人3人を巻き込んだ抗争は、次週以降の「RAW」でもさらに大きな注目を集めそうだ。（ABEMA／WWE『RAW』）

