新人とは思えない活躍だ。9月30日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が登板。一進一退の攻防を制し、個人3戦目にして早くも2勝目を飾った。

【映像】新人らしからぬ強さ！永井孝典がトップを決めた価値ある満貫のシーン

当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、永井の並びで開局。東1局、東2局は渋川が満貫・8000点、2600点と連続でアガった。東3局では柴田が満貫・8000点をツモ。東4局は渋川の1人テンパイで流局した。

デビュー戦で初勝利、2戦目で2着と好調な永井は、南場から積極的に攻めた。まず南1局1本場は鳴きを駆使して一気通貫・赤2の3900点（＋300点、供託2000点）を獲得。全員テンパイで迎えた南2局1本場では、リーチ・平和・裏ドラ2の満貫・8000点（＋300点、供託1000点）を奪取した。これでトップ目に立つも、南3局では永井に5800点を放銃。再びトップ目を渋川に譲った。

それでも親番の南4局では、恵まれた配牌を無駄なく打ち進めてリーチ・ツモ・平和・赤の7800点（供託1000点）を加点。再びトップ目に返り咲くと、オーラスでは4着回避を狙う下家の渡辺をアシストし、そのまま逃げ切り勝利を決めた。

試合後、インタビュアーから祝福されると、永井は「ありがとうございます」と丁寧にお辞儀。「めっちゃいい流れで来ています。めっちゃうれしいです」と笑みをこぼした。一方、自身の雀風「攻撃型」を象徴する場面として渋川のみテンパイの東4局について聞かれると、試合前に「しょうもない放銃をしない」とのテーマを挙げていたことを告白。それをチームメイトに話したところ、勝又健志（連盟）からは「しょうもない放銃をするのはいいけど、もっとダメなのは、それを気にして押せなくなること」とのアドバイスを受けたそうで、「あれ？これ、どっちだ？となって…。結果、降り切れる牌もなかったし、一応打点の種もあるし、のらりくらり頑張ってみましたけど、合っているかはわかりません。ちょっと帰って確認させていただきます」と苦笑した。

これで永井は3戦2勝で全連対。チームも首位をがっちりキープしている。「まだ3戦で、今のところいい感じで来ています。これから、まだまだ辛い展開がいっぱいあると思うんですけど、今のところは気分よく打てているので。この流れを継続できるようにしっかり頑張りますので、これからもよろしくお願いします」。“三河の猛将”が群雄割拠のMリーグで大暴れする。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）3万9100点／＋59.1

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）3万2000点／＋12.0

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万7300点／▲22.7

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）1万1600点／▲48.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

